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28.12.2021 23:56
Рубрика: Спорт

Непомнящий уступил 17-летнему Абдусатторову титул чемпиона мира в рапиде

Текст: Максим Домчев
Во вторник в Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. У мужчин по итогам 13 туров одинаковое количество очков набрали сразу четыре гроссмейстера - недавно защитивший титул чемпиона мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, представитель США Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий и 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Все они набрали по 9,5 очков.
Фото: Kamran Jebreili/AP Фото: Kamran Jebreili/AP
Фото: Kamran Jebreili/AP
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Сергей Карякин успешно выступает на шахматном турнире в Баку

По дополнительным показателям за титул спорили Непомнящий и Абдусатторов. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, а во второй успеха добился представитель Узбекистана.

Ранее титул чемпионки мира по быстрым шахматам завоевала россиянка Александра Костенюк.

Спорт Шахматы