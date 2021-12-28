Непомнящий уступил 17-летнему Абдусатторову титул чемпиона мира в рапиде

Во вторник в Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. У мужчин по итогам 13 туров одинаковое количество очков набрали сразу четыре гроссмейстера - недавно защитивший титул чемпиона мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, представитель США Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий и 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Все они набрали по 9,5 очков.
Фото: Kamran Jebreili/AP
По дополнительным показателям за титул спорили Непомнящий и Абдусатторов. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, а во второй успеха добился представитель Узбекистана.
Ранее титул чемпионки мира по быстрым шахматам завоевала россиянка Александра Костенюк.