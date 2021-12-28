Прыгуньи Ласицкене и Сидорова стали лучшими спортсменками года по версии ВФЛА

Новости

Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 23:18
В мире было отменено рекордное количество авиарейсов 23:02
Устроившего переполох в ТЦ мужчину арестовали на 2 месяца 22:58
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 22:52
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 22:39
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 22:39
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 22:15
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 22:05
Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может догнать допандемийный уровень 22:05
Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке 22:05
Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Прыгуньи Ласицкене и Сидорова стали лучшими спортсменками года по версии ВФЛА

Ласицкене и Сидорова заслужили признание
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8647)
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменками года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Мария Ласицкене, которая три раза подряд побеждала на чемпионатах мира, незадолго до Олимпийских игр получила травму. Мария сумела восстановиться, но ее результаты предсказуемо упали. Так что в Токио она ехала не в привычной для себя роли фаворитки и железной претендентки на золото, а скорее темной лошадки. Но Ласицкене показала характер и выиграла олимпийский титул. А чуть позже одержала пятую победу в финале Бриллиантовой лиги и возглавила топ-лист мирового сезона с результатом 2,05 метра.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Сальникова по плаванию

Анжелика Сидорова завоевала на Играх серебряную медаль, хотя была готова подняться на высшую ступеньку пьедестала. Что и доказала в финале Бриллиантовой лиге в Цюрихе. Там она взяла символическую высоту в 5 метров, преодолев планку на отметке 5,01.

Лучшим тренером года признан наставник Марии Ласицкене Геннадий Габрилян. Восходящими звездами названы чемпионка мира и Европы среди юниоров в метании диска Виолетта Игнатьева и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами Денис Новосельцев.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика