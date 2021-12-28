Прыгуньи Ласицкене и Сидорова стали лучшими спортсменками года по версии ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменками года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Мария Ласицкене, которая три раза подряд побеждала на чемпионатах мира, незадолго до Олимпийских игр получила травму. Мария сумела восстановиться, но ее результаты предсказуемо упали. Так что в Токио она ехала не в привычной для себя роли фаворитки и железной претендентки на золото, а скорее темной лошадки. Но Ласицкене показала характер и выиграла олимпийский титул. А чуть позже одержала пятую победу в финале Бриллиантовой лиги и возглавила топ-лист мирового сезона с результатом 2,05 метра.

Анжелика Сидорова завоевала на Играх серебряную медаль, хотя была готова подняться на высшую ступеньку пьедестала. Что и доказала в финале Бриллиантовой лиге в Цюрихе. Там она взяла символическую высоту в 5 метров, преодолев планку на отметке 5,01.

Лучшим тренером года признан наставник Марии Ласицкене Геннадий Габрилян. Восходящими звездами названы чемпионка мира и Европы среди юниоров в метании диска Виолетта Игнатьева и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами Денис Новосельцев.