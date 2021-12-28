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28.12.2021 17:21
Рубрика: Власть

Минобороны и "Норникель" построят баскетбольную арену для ЦСКА

Текст: Юрий Гаврилов
Министерство обороны РФ и компания "Норникель" построят в Москве к концу 2024 года уникальный спортивный комплекс с баскетбольным центром. Он станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Соглашение об этом во вторник, 28 декабря заключили министр обороны России Сергей Шойгу и президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Подписывается очень важное соглашение не только для Вооруженных сил и Министерства обороны. Но и важное для Москвы, и страны, и в целом для нашего российского спорта", - сказал на церемонии глава военного ведомства РФ.
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Известно, что общая площадь нового сооружения должна составить более 58 тысяч квадратных метров. Около половины будет занимать баскетбольная арена, остальное место - объекты, предназначенные для нужд ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года. По словам министра обороны, столь грандиозные спортивные объекты последний раз строились к московской Олимпиаде 1980 года.

Будущая домашняя арена баскетболистов ЦСКА станет единственным в столице специализированным баскетбольным центром, который будет отвечать требованиям проведения матчей в рамках Международной федерации баскетбола (ФИБА). Его вместимость составит пять тысяч зрителей.

В проекте предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня не только по баскетболу, но и по другим видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий. Мультимедийная система позволит отображать информацию в фойе и на фасадах здания.

Помимо баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, а также залы спортивной гимнастики и единоборств.

Перед строительством нового спортивного комплекса будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.

"Для компании "Норникель" поддержка спорта высоких достижений - важная составляющая нашей деятельности. Мы знаем, что армейский спорт - это бренд, это гордость нашего спорта и нашей страны, и поэтому мы всегда очень бережно относились к этому", - сказал на церемонии Потанин.

По его словам, спорт - не единственная сфера, в которой компания взаимодействует с Минобороны. Потанин отметил, что в компании "с большим душевным подъемом" восприняли строительство Главного храма Вооруженных Сил. Кроме того, он поблагодарил военных за участие в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске, которое проходило без его закрытия.

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