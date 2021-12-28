Накануне Нового года в стране проходят спортивные соревнования школьников и студентов. Их проводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В городе Добрянка Пермского края состоялись заключительные соревнования VII краевой Спартакиады для подростков "Волшебный мяч". Команды играли в мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, хоккей на валенках. Ежегодно в спартакиаде участвует более 1500 подростков. До 87 процентов из них приходят заниматься в спортивные секции.

В Мурманске завершились соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR". В них приняли участие более 300 юных спортсменов из 20 регионов. По словам главного судьи соревнований Натальи Осиповой, самая большая команда представляла Петербург - 100 спортсменов. Конкуренцию им составили 50 человек из Мурманска.

Как сообщили в региональной администрации, это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по его правилам. Применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с делегатом международного союза биатлонистов.

"Кубок Анны Богалий - амбициозный и масштабный проект, первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов", - отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Биатлонный турнир имени Анны Богалий дает регионам дополнительные возможности развивать детский спорт. Где-то приводятся в порядок места занятий с детьми, где-то создается новая спортивная инфраструктура и растет финансирование местных спортшкол по биатлону, закупается недостающий инвентарь.

Впервые детские соревнования прошли по правилам Кубка мира

А главное - детей приучают к здоровому образу жизни. Что собственно и является одной из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".