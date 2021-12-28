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28.12.2021 18:26
Рубрика: Спорт

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Сальникова по плаванию

Текст: Анна Козина
Олег Костин и Мария Каменева были главными претендентами на "Серебряных акул" - авторский приз Кубка Владимира Сальникова - после первого дня соревнований, стартовавших в Санкт-Петербурге.

Олег Костин, серебряный призер чемпионата мира 2019 года в Кванджу на дистанции 50 м баттерфляем, выиграл этот "полтинник" и в Питере. Причем установил новый рекорд турнира - 22,10 секунды (953 очка ФИНА) и опередил в борьбе за Гран-при Марка Николаева, также показавшего достойный результат - 49,90 на 100 м на спине (936). Мария Каменева финишировала на 50 м на спине за 26,35 (917 очков ФИНА), заочно обогнав Нику Годун, победившую на 100 м комплексом (58,82, 886). Кстати, в этом заплыве Анастасия Сорокина обновила юношеский рекорд России (59,57).

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
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Отметим также победу чемпиона и рекордсмена мира Антона Чупкова, который выиграл 200-метровку брассом (2:03.67). После Олимпиады Антон взял паузу в карьере, но теперь готовится к следующему летнему сезону на большой воде и майскому ЧМ в Японии.

- Следил за ребятами, болел за них на чемпионатах Европы и мира на короткой воде. Для меня этот период прошел в спокойном режиме. Будем делать подготовку к длинной воде, потому что для меня это всегда было, есть и будет приоритетом, - цитирует Чупкова пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - Сейчас выступление на "Кубке Сальникова" это все-таки завершение года, нежели начало нового этапа. После этого будет несколько дней отдыха, проведу время с семьей и начнем тренировки. В 2022 году планирую стартовать везде. Куда получится отобраться, там и буду плавать. Цель - это удерживать свой уровень. Все-таки самое сложное - это не выйти на какой-то высокий уровень, а его удерживать. Конечно, хочется повторить свои лучшие результаты.

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