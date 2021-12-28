Чемпион мира по хоккею вышел на лед с шестилетними спортсменами

Весь декабрь в российских регионах проходили спортивные турниры среди детей и молодежи. Это и ХI фестиваль бокса памяти заслуженного тренера Петра Петровича Куликова в Липецкой области, и "Кубок Анны Богалий" по биатлону в Мурманской области, и зимний этапа VII краевой Спартакиады для подростков "Волшебный мяч" в Пермском крае, и многие другие.

А в Астрахани чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России Алексей Яшин впервые дал мастер-класс юным спортсменам. Занятие состоялось на Соборной площади Астраханского Кремля, где к Новому году залили открытый каток.

На урок чемпиона, который длился около часа, собрались 30 воспитанников детской секции "Хоккей" Центра зимних видов спорта. Яшин показал ребятам, самому младшему из которых было шесть лет, несколько видов проходки с шайбой и пасов. Потренировались юные хоккеисты и в забивании голов.

Дети были в восторге: "Это такое событие! Познакомиться с Яшиным - моя мечта", - поделился с журналистами семилетний Марк Зайцев.

Более тысячи детей в Астрахани занимаются хоккеем. Именитый спортсмен отметил хороший уровень подготовки ребят. "Многие, даже маленькие, уже очень уверенно стоят на коньках, - сказал Алексей Яшин. - Хочется, чтобы этот спорт продолжал развиваться в Астрахани. Для хорошего результата нужно долго и упорно трудиться".

Как и во многих регионах страны в Астраханской области успешно реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Одна из его приоритетных задач - как раз проведение спортивных турниров и мероприятий, которые помогают больше людей привлечь к занятиям физкультурой и спортом. В Астраханской области весной стартовала разработанная в регионе программа "Дворовый спорт".

Справка "РГ"

Также в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в регионах открываются новые спортивные объекты. В этом году (по состоянию на 15 декабря) их уже 77.

Три крупных дворца спорта в Калуге, Самаре и Саратове. 22 физкультурно-оздоровительных комплекса. Восемь бассейнов. Четыре крытых тренировочных катка. И 40 открытых спортивных площадок в шаговой доступности от дома.