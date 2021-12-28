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Рубрика: Спорт

Чемпион мира по хоккею вышел на лед с шестилетними спортсменами

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Весь декабрь в российских регионах проходили спортивные турниры среди детей и молодежи. Это и ХI фестиваль бокса памяти заслуженного тренера Петра Петровича Куликова в Липецкой области, и "Кубок Анны Богалий" по биатлону в Мурманской области, и зимний этапа VII краевой Спартакиады для подростков "Волшебный мяч" в Пермском крае, и многие другие.

А в Астрахани чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России Алексей Яшин впервые дал мастер-класс юным спортсменам. Занятие состоялось на Соборной площади Астраханского Кремля, где к Новому году залили открытый каток.

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
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На урок чемпиона, который длился около часа, собрались 30 воспитанников детской секции "Хоккей" Центра зимних видов спорта. Яшин показал ребятам, самому младшему из которых было шесть лет, несколько видов проходки с шайбой и пасов. Потренировались юные хоккеисты и в забивании голов.

Дети были в восторге: "Это такое событие! Познакомиться с Яшиным - моя мечта", - поделился с журналистами семилетний Марк Зайцев.

Более тысячи детей в Астрахани занимаются хоккеем. Именитый спортсмен отметил хороший уровень подготовки ребят. "Многие, даже маленькие, уже очень уверенно стоят на коньках, - сказал Алексей Яшин. - Хочется, чтобы этот спорт продолжал развиваться в Астрахани. Для хорошего результата нужно долго и упорно трудиться".

Как и во многих регионах страны в Астраханской области успешно реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Одна из его приоритетных задач - как раз проведение спортивных турниров и мероприятий, которые помогают больше людей привлечь к занятиям физкультурой и спортом. В Астраханской области весной стартовала разработанная в регионе программа "Дворовый спорт".

Справка "РГ"

Также в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в регионах открываются новые спортивные объекты. В этом году (по состоянию на 15 декабря) их уже 77.

Три крупных дворца спорта в Калуге, Самаре и Саратове. 22 физкультурно-оздоровительных комплекса. Восемь бассейнов. Четыре крытых тренировочных катка. И 40 открытых спортивных площадок в шаговой доступности от дома.

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