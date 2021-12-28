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28.12.2021 18:31
Рубрика: Спорт

Россиянка Костенюк лидирует на чемпионате мира по рапиду и блицу

Текст: Михаил Щербань
В Варшаве продолжается чемпионат мира по рапиду и блицу в открытом турнире и среди женщин с общим призовым фондом в миллион долларов.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Напомним, что в открытом турнире за звание сильнейших сражаются лучшие из лучших - чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба - США), россияне Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Сергей Карякин, Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Аниш Гири (Нидерланды) и другие известные шахматисты.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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У представительниц прекрасного пола стартовые листы возглавляют наши Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, а также Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия), Антуанета Стефанова (Болгария).

Мужчинам предстоит сыграть 13 туров в рапид и 21 тур в блиц. В женском турнире будет 11 туров в быстрые шахматы и 17 туров - в блиц.

Что касается текущих результатов, то после второго игрового дня в открытом турнире 7,5 очка из девяти на счету чемпиона мира Магнуса Карлсена. На пол-очка отстают россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук, а также Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

В женском турнире 7,5 очка из восьми у Александры Костенюк. На полтора очка отстают россиянки Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Хампи Конеру (Индия), Гульнар Мамедова (Азербайджан), Асель Серикбай и Бибисара Асаубаева (Казахстан).

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