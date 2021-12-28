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28.12.2021 18:29
Рубрика: Спорт

Стартовала многодневка "Тур де Ски"

Текст: Анна Бекетова
С индивидуального спринта стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски", которая будет состоять из трех этапов: в Ленцерхайде (Швейцария, 28-29 декабря), Оберстдорф (Германия, 31 декабря - 1 января) и Валь-ди-Фьемме (Италия, 3-4 января).

Мы ждали результатов от чемпиона мира и обладателя "Хрустального глобуса" Александра Большунова. Хотя в этом сезоне лидер сборной пока не показывает максимума из-за проблем со здоровьем. Осенью лыжник перенес операцию по удалению кисты зуба, что не могло не сказаться на подготовке. Так что в нынешнем сезоне Кубка мира Большунов взял две "бронзы" - в гонке классическим стилем на 15 км, а также в командном спринте вместе с Глебом Ретивых.

Фото: Федерико Модика/РИА Новости
Ретивых стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Однако принципиальный оппонент россиянина норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не рассчитывает на легкие победы и ждет сильного соперника на лыжне.

- Возможно, Большунов еще не проявил себя с лучшей стороны и не был таким сильным, каким мы видели его раньше. Не в курсе его проблем, но знаю по себе, что форма может колебаться, - цитирует Клебо TV2. - Я не надеюсь, что он будет травмирован или болен. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме как на "Тур де Ски", так и на Олимпийских играх. Вот тогда соревноваться веселее всего.

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