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Рубрика: Спорт

Сыграны первые полуфинальные матчи мужского Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В первом матче полуфинала розыгрыша Кубка страны, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), действующий обладатель трофея "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) на выезде победил БК "Новосибирск" - 95:75. Ранее столичная "Руна" дома взяла верх над "Самарой" - 80:79.
Егор Вяльцев помог "Самаре" в гостевом матче с "Руной". Фото: www.bcsamara.com Егор Вяльцев помог "Самаре" в гостевом матче с "Руной". Фото: www.bcsamara.com
Егор Вяльцев помог "Самаре" в гостевом матче с "Руной". Фото: www.bcsamara.com

Напомним, что в Кубке России запрещено выступать тем немногим зарубежным легионерам, которые присутствуют в рядах клубов первого дивизиона Суперлиги. Они, надо отдать должное, все-таки не статисты, находятся на ведущих ролях в чемпионате. Если считать иностранцев конкретно для участников полуфинальной стадии Кубка, то у "Руны" за бортом турнира оказался американец Эддисон Спрюилл, у "Самары" - латвиец Артем Бутянков, нигериец Икечукву Нваму, плюс к ним играющие в Новосибирске Малкольм Бернард и Арон Карвер (оба - США).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Руна" провела первый полуфинальный матч с действующим чемпионом Суперлиги БК "Самара" еще до сенсационного подписания контракта с титулованным центровым Тимофеем Мозговым. Москвичи упустили возможность сделать хороший запас прочности перед ответной игрой на берегах Волги (состоится 23 января 2022 года). "Руна" по ходу встречи лидировала с разницей до "плюс 19". За три минуты до завершения предпоследней четверти столичный клуб был ощутимо впереди - 61:42. Все самое огорчительное началось для хозяев примерно за семь минут до конца игры, в которой форматом двухматчевого противостояния допускалась ничья. Вроде бы комфортный счет 70:55 довольно быстро превратился в зыбкие 70:64. Произошло это в конце резкого (9:0) рывка "Самары" и очередного попадания рекордсмена Единой лиги по точным дальним броскам в одном матче Егора Вяльцева.

Да, известный 36-летний баскетболист после понижения статуса БК "Химки" с европейского топ-клуба до аутсайдера Суперлиги-1 первую часть нынешнего сезона был замечен на ряде баскетбольных мероприятий формата презентаций и фуршетов, а затем все-таки подписал контракт с БК "Самара". В новой для себя команде Егор дебютировал 17 ноября. А в кубковом матче против "Руны" он впервые вышел в стартовой пятерке волжан и в итоге набрал 16 очков.

"Самара" в Москве под занавес встречи даже вышла вперед (79:78), когда неугомонный Вяльцев реализовал штрафной. "Руна" все же победила с минимальным перевесом (80:79), но такая крошечная разницы перед ответной игрой делает фаворитом интересного соперничества волжан, руководимых главным тренером Игорем Грачевым.

"Темп-СУМЗ-УГМК" разгромил новосибирцев за счет мощного усиления игры в середине матча. Суммарно вторая и третья четверти завершились с разницей в 21 очко (29:21 и 25:12) в пользу команды из Свердловской области. Самыми результативными у победителей стали Даниил Аксенов (25 очков) и Денис Левшин (20). Ответная встреча назначена на 23 января в Ревде.

Фото www.bcsamara.com

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