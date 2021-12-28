В Минспорта рассказали о сумме выплат спортсменам за Олимпиаду в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал сумму призовых, которая была выплачена спортсменам за выступление на Олимпиаде в Токио.

По итогам летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые прошли в Токио, российские спортсмены, ставшие победителями и призерами соревнований, получили более 823 миллионов рублей в качестве призовых.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил об этом во вторник на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей", - приводит ТАСС слова Матыцина.

На Олимпиаде спортсмены из России завоевали 71 медаль, а на Паралимпиаде - 118.