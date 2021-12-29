Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин"

Казанский "Рубин" подписал контракт с 23-летним полузащитником Александром Ломовицким, выступавшим за московский "Спартак".

Как сообщает официальный сайт казанского клуба, контракт с Ломовицким подписан на четыре с половиной года. Футболист присоединится к новому клубу на первом сборе.

23-летний Ломовицкий - воспитанник "Спартака". За главную команду он дебютировал в 2018 году. Всего на его счету 46 матчей за "красно-белых" во всех турнирах. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче и отметился голевой передачей.

Помимо этого Ломовицкий выступал за "Спартак-2", тульский "Арсенал" и "Химки".

Этот футболист имеет на своем счету выступления за юношеские и молодежные сборные России.