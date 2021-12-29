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29.12.2021 11:49
Рубрика: Спорт

Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин"

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Казанский "Рубин" подписал контракт с 23-летним полузащитником Александром Ломовицким, выступавшим за московский "Спартак".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт казанского клуба, контракт с Ломовицким подписан на четыре с половиной года. Футболист присоединится к новому клубу на первом сборе.

23-летний Ломовицкий - воспитанник "Спартака". За главную команду он дебютировал в 2018 году. Всего на его счету 46 матчей за "красно-белых" во всех турнирах. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче и отметился голевой передачей.

Помимо этого Ломовицкий выступал за "Спартак-2", тульский "Арсенал" и "Химки".

Этот футболист имеет на своем счету выступления за юношеские и молодежные сборные России.

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