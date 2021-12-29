Из-за COVID дальнейший ход МЧМ по хоккею под вопросом

Интересно, что нынешний МЧМ проходит в гораздо более мягких условиях, чем прошлогодний. Тогда для игроков была выделена отдельная гостиница, на матчах отсутствовали болельщики. То есть был полноценный "пузырь". Сейчас игры проходят со зрителями, хоккеисты живут в отелях с обычными постояльцами. В то же время антиковидный регламент стал жестче. Год назад, несмотря на множественные заражения, обошлось без технических поражений. Теперь же, если положительные тесты фиксируются минимум у двух игроков, то сборная уходит на карантин и, соответственно, в случае необходимости пропускает матч, получая "технарь". По словам члена совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанена, которого цитирует Iltalehti, "Мы играем в очень тяжелых условиях. Согласно правилам, даже если финалист МЧМ попадет в карантин, будет засчитано техническое поражение. Давайте надеяться, что в дальнейшем обойдется без заражений".

Имеет ли смысл вообще доигрывать турнир в таких условиях? "Сделано все для того, чтобы турнир прошел до конца. Нет смысла спекулировать на таких вещах, как его отмена. Мы делаем все для безопасности и здоровья игроков", - подчеркнул Хиетанен.

Вернемся к сборной США. Двум игрокам, сдавшим положительные тесты, придется провести на карантине 10 дней, согласно канадским законам. По сути, турнир для них закончен. А что с остальными? Какие условия должны были быть соблюдены, чтобы матч американцев со шведами все-таки состоялся? Все игроки команды до встречи с "тре крунур" должны были сдать по два отрицательных теста. Второй - в день матча. В случае обнаружения новых случаев заражения медицинскому комитету ИИХФ предстояло определить степень опасности игры для обеих сторон.

Коронавирус спутал все карты не только "звездно-полосатым", к слову, действующим чемпионам мира, но и нашей сборной, которая выступает на турнире в той же группе под литерой "В". Американский "технарь" почти лишил россиян шансов на первое место. Теперь, чтобы выиграть группу, нашим требуются победы в основное время над словаками (с ними мы должны были сыграть минувшей ночью) и американцами (матч намечен на раннее утро 1 января). При этом необходимо, чтобы шведы уступили США и потеряли очки со швейцарцами.

Разумеется, все это без учета новых поправок, которые может внести коронавирус. Кажется, с ними в нынешнем году молодежный чемпионат мира действительно может выиграть любой.

Между тем

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести Неделю звезд-2022, которая должна была пройти с 8 по 16 января в Челябинске, на следующий год. Причины две: коронавирус и Олимпиада, где сборная России будет представлена игроками из КХЛ.

"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить его проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине", - говорится в заявлении лиги.