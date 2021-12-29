Карякин и Непомнящий сыграют в турнире претендентов

Накануне в Варшаве стали известны призеры чемпионата мира по рапиду.

В открытом турнире по итогам 13 туров по 9,5 очка, согласно коэффициенту, набрали Нодирбек Абдусатторов (Узбекиcтан), россиянин Ян Непомнящий, Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США).

В соответствии с правилами, Ян Непомнящий и Нодирбек Абдусатторов - два участника с лучшими дополнительными показателями - разыграли чемпионское звание на тай-брейке. Первая партия в блиц, где белые фигуры были у россиянина, закончилась вничью. Во второй победил 17-летний Абдусатторов, ставший чемпионом мира.

Также напомним, что далее в столице Польши гроссмейстеры поспорят за звание лучшего в турнире по блицу.

Между тем стало известно, что шахматный турнир претендентов пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля 2022 года.

На данный момент на турнир квалифицировались шесть гроссмейстеров - россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов.

Два последних участника определятся по итогам Гран-при.

Звание чемпиона мира с 2013 года удерживает норвежец Магнус Карлсен, после победы над представителем Индии Вишванатаном Анандом.

В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану, в 2021-м - Яна Непомнящего.