Непряева стала третьей в гонке на 10 км на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе многодневки "Тур де Ски".

Лучший результат показала представительница Финляндии Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27 минут и 4 секунды. Финишировавшая второй шведка Эбба Андерссон проиграла победительнице 18,2 секунды.

Бронза досталась россиянке Наталье Непряевой, которая отстала на 30,5 секунды. Седьмое время показала Юлия Ступак, а следом за ней финишировала Татьяна Сорина.