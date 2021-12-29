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29.12.2021 16:57
Рубрика: Спорт

Непряева стала третьей в гонке на 10 км на "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе многодневки "Тур де Ски".
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Лучший результат показала представительница Финляндии Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27 минут и 4 секунды. Финишировавшая второй шведка Эбба Андерссон проиграла победительнице 18,2 секунды.

Бронза досталась россиянке Наталье Непряевой, которая отстала на 30,5 секунды. Седьмое время показала Юлия Ступак, а следом за ней финишировала Татьяна Сорина.

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