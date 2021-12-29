Сборной России засчитали поражение в матче МЧМ по хоккею против Словакии

Запланированный на 30 декабря матч сборной России против Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен.

В четверг в 00:30 по московскому времени сборная России должна была проводить третий матч предварительного раунда против команды Словакии. Однако встреча будет отменена. Пока официально об этом еще не сообщается, но источники "РГ" в Федерации хоккея России и Международной федерации хоккея на условиях анонимности подтвердили, что игра не состоится.

Причиной послужило заболевание коронавирусом в сборной России. Имя игрока не называется, по данным СМИ речь идет о лидере команды Матвее Мичкове. В итоге сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1. Вся сборная России помещена на 24-часовой карантин.

Следующий матч у сборной России запланирован на ранее утро 1 января 2022 года против команды США.

Это уже третий случай отмены матчей на турнире. Ранее заболевание было выявлено у хоккеистов США и Чехии.

На этом фоне возникает лишь один вопрос - что будет делать ИИХФ, в случае, если на турнире будут выявляться все новые и новые заболевшие? И будет ли турнир доигран до конца?