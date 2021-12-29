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Рубрика: Спорт

У Буртасовой и Елисеева серебро знаменитой "Рождественской гонки"

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев выиграли серебро в гонке преследования в рамках "Рождественской гонки", которая прошла в германском Рупольдинге.
Фото: Lennart Preiss/picture alliance via Getty Images Фото: Lennart Preiss/picture alliance via Getty Images
Фото: Lennart Preiss/picture alliance via Getty Images

Победу одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Третьими финишировали чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Между тем гонка не обошлась без судейских ошибок. Нашу Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму выпустили на трассу раньше на 14 секунд, поэтому судьи вынуждены были остановить обеих спортсменок на передаче эстафеты. Причиной судейской ошибки, по официальной версии, стал сбой хронографа.

Буртасова, которая вместе с Матвеем Елисеевым выступала в ранге действующих чемпионов, осталась недовольна организацией. Возможно, это связано с тем, что гонку из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса перенесли из традиционной локации на стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене - в Рупольдинг.

В масс-старте Буртасова и Елисеев заняли третье место, уступив украинцам Юлии Джиме - Дмитрию Пидручному и хозяевам турнира Янине Хеттих и Эрику Лессеру.

Напомним, что для двукратного призера чемпионата мира и чемпиона Европы Матвея Елисеева это был последний старт перед небольшой паузой в карьере. Чтобы выступать на высоком уровне на официальных соревнованиях, нашему биатлонисту нужно решить проблемы со здоровьем. "Спасибо Матвею Елисееву за гонку. Здоровья тебе огромного и давай обратно в наши ряды", - поддержала напарника Буртасова.

Спорт Биатлон