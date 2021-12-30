Ферстаппена признали лучшим гонщиком сезона

Представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял первое место в рейтинге лучших гонщиков по итогам чемпионата мира в классе машин "Формула-1" по версии самих пилотов.

Каждый спортсмен в голосовании выбирал десять сильнейших пилотов. Очки гонщикам начислялись согласно действующей системе подсчета баллов в "Формуле-1": 25 очков за первое место, десятое - одно. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), а тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен".

Отметим, что ранее Ферстаппена признали лучшим пилотом сезона по версии руководителей команд. В прошедшем сезоне Макс впервые в карьере стал чемпионом мира. Ему удалось прервать серию побед Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец стал вторым.