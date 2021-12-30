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30.12.2021 13:38
Рубрика: Спорт

Ферстаппена признали лучшим гонщиком сезона

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)

Представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял первое место в рейтинге лучших гонщиков по итогам чемпионата мира в классе машин "Формула-1" по версии самих пилотов.

Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP
Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон получил звание рыцаря Британской империи

Каждый спортсмен в голосовании выбирал десять сильнейших пилотов. Очки гонщикам начислялись согласно действующей системе подсчета баллов в "Формуле-1": 25 очков за первое место, десятое - одно. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), а тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен".

Отметим, что ранее Ферстаппена признали лучшим пилотом сезона по версии руководителей команд. В прошедшем сезоне Макс впервые в карьере стал чемпионом мира. Ему удалось прервать серию побед Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец стал вторым.

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