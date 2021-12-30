Гендиректор "Зенита" опроверг уход Дзюбы из клуба

Новости

В Туле депутата облдумы арестовали по обвинению в мошенничестве 13:33
Путин продолжит работу в новогодние праздники 13:33
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января 13:30
Захарова: Санкции против телеканалов на Украине продолжают линию на цензуру 13:12
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии 12:49
Путин анонсировал встречи с иностранными лидерами в 2022 году 12:47
Захарова: Россия обсудит свои озабоченности по безопасности с НАТО и ОБСЕ в январе 12:38
Эксперты оценили идею ввести налоговый вычет на покупку автомобиля 12:34
Оператор Tele2 согласился снизить тарифы на связь после предписания ФАС 12:25
Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных государств и правительств 12:12
Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 13:22
Рубрика: Спорт

Гендиректор "Зенита" опроверг уход Дзюбы из клуба

Текст: Максим Домчев
В "Зените" опровергли информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт с клубом.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на сообщения в СМИ, утверждающих, что Дзюба не будет продлевать контракт, который истекает летом 2022 года и покинет клуб.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин"

" В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона. Все, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований", приводит слова Медведева РИА Новости.

По условиям договора автоматическое продление произойдет, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени. В этом случае контракт будет пролонгирован еще на год.

Ранее сообщалось, что Дзюба покинет "Зенит" и продолжит карьеру в казанском "Рубине".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"