Гендиректор "Зенита" опроверг уход Дзюбы из клуба

В "Зените" опровергли информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт с клубом.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на сообщения в СМИ, утверждающих, что Дзюба не будет продлевать контракт, который истекает летом 2022 года и покинет клуб.

" В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона. Все, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований", приводит слова Медведева РИА Новости.

По условиям договора автоматическое продление произойдет, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени. В этом случае контракт будет пролонгирован еще на год.

Ранее сообщалось, что Дзюба покинет "Зенит" и продолжит карьеру в казанском "Рубине".