Новости

Россияне оценили федеральный проект "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 29.12.2021
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 29.12.2021
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 29.12.2021
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 29.12.2021
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 29.12.2021
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 29.12.2021
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 29.12.2021
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 29.12.2021
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 29.12.2021
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 29.12.2021
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 29.12.2021
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 02:30
Рубрика: Общество

Россияне оценили федеральный проект "Спорт - норма жизни"

Текст: Ирина Невинная
Строительство спортивных сооружений, а также возвращение комплекса ГТО стали самыми узнаваемыми мерами федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2021 году. Таковы результаты опроса в соцсетях, проведенного АНО "Национальные приоритеты". В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Нацпроекты, в том числе, и федеральный проект, направленный на популяризацию спорта среди населения страны, стартовали в 2019 году. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" создаются условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения - от детей до пенсионеров. Цель проекта - развивать массовый спорт, а для этого необходимо повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. В рамках проекта не только возводятся новые спортивные залы и стадионы, но также закупается новый инвентарь и оборудование.

Фото: Дина Кузнецова
В России открыли уникальный спортивный кластер для детей и молодежи

В 2021-2023 годах в России построят шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса. Число обученных специалистов в области физической культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 тысячи. Проект также включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как "Лыжня России", "Кросс нации", "День физкультурника".

"Строительство и открытие спортивных площадок, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - самые узнаваемые меры федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" по итогам 2021 года. О них информированы 41процент респондентов", -  рассказала руководитель по коммуникационному сопровождению федерального проекта "Спорт - норма жизни" АНО "Национальные приоритеты" Мария Ярина.

Основными барьерами для занятий спортом участники опроса назвали недостаток денег (27%) и отсутствие свободного времени (22%). Однако доли опрошенных, назвавших эти причины, за полгода сократились на 6 и 9 процентных пунктов соответственно.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология Спорт Спортивная жизнь Физкультура Национальные проекты 2019-2024