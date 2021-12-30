Россияне оценили федеральный проект "Спорт - норма жизни"

Строительство спортивных сооружений, а также возвращение комплекса ГТО стали самыми узнаваемыми мерами федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2021 году. Таковы результаты опроса в соцсетях, проведенного АНО "Национальные приоритеты". В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Нацпроекты, в том числе, и федеральный проект, направленный на популяризацию спорта среди населения страны, стартовали в 2019 году. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" создаются условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения - от детей до пенсионеров. Цель проекта - развивать массовый спорт, а для этого необходимо повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. В рамках проекта не только возводятся новые спортивные залы и стадионы, но также закупается новый инвентарь и оборудование.

В 2021-2023 годах в России построят шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса. Число обученных специалистов в области физической культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 тысячи. Проект также включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как "Лыжня России", "Кросс нации", "День физкультурника".

"Строительство и открытие спортивных площадок, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - самые узнаваемые меры федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" по итогам 2021 года. О них информированы 41процент респондентов", - рассказала руководитель по коммуникационному сопровождению федерального проекта "Спорт - норма жизни" АНО "Национальные приоритеты" Мария Ярина.

Основными барьерами для занятий спортом участники опроса назвали недостаток денег (27%) и отсутствие свободного времени (22%). Однако доли опрошенных, назвавших эти причины, за полгода сократились на 6 и 9 процентных пунктов соответственно.