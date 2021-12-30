В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея официально объявила об отмене молодежного чемпионата мира, который стартовал в Канаде несколько дней назад.

Как говорится в официальном заявлении, причиной для такого решения послужила вспышка заболевания коронавирусом, несмотря на то, что команды жили в так называемом "пузыре" и не покидали пределы отелей и арен. В итоге три матча были отменены.

"Следуя рекомендациям медицинской группы по COVID-19 и медицинского комитета ИИХФ, совет федерации решил, что из-за распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников", - говорится в сообщении на сайте ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отметил, что всех предпринимаемых усилий по борьбе с распространением заболевания оказалось недостаточно.

Теперь главная задача Международной федерации хоккея заключается в том, чтобы вернуть домой игроков и персонал команд.

На решение ИИХФ отреагировали в Федерации хоккея России. В ФХР сожалеют о том, что чемпионат мира не будет доигран, но поддержали заботу о здоровье и соблюдении спортивного принципа.