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31.12.2021 15:54
Рубрика: Спорт

Большунов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски" в свой день рождения

Текст: Максим Домчев
Россиянин Александр Большунов в свой 25-й день рождения занял второе место в гонке на 15 км свободным стилем с общего старта.

В заключительный день года сильнейшие лыжники мира продолжили борьбу за победу в многодневной гонке "Тур де Ски". На этот раз их ожидала гонка свободным стилем на 15 км в масс-старте.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Возглавляющий общий зачет многодневки норвежец Йонаннес Клебо с самого начала гонки держался в лидирующей группе. От него не отставал и действующий чемпион Большунов, который по ходу этих стартов пытается обрести свою лучшую форму.

Развязка произошла ближе к концу заключительного круга. Группа лыжников, в которой были Клебо и Большунов, сумела оторваться от преследователей, а затем норвежец на финише легко убежал от преследователей, добившись победы. В сражении за второе место Большунов опередил еще одного норвежца Шура Рете, проиграв победителю чуть более трех секунд.

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