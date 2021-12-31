Всепогодные лыжные трассы в парках Москвы готовы к заездам

В столице обследовали все лыжные трассы города. Вердикт проверяющих инстанций - кататься можно. Причем всепогодным лыжным трассам прихоти погоды нестрашны, а вот для естественных есть предел температура воздуха: ноль градусов и выше. Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы.

В столице заработали все лыжные трассы, из них 12-ть всепогодные, работать они будут при любой погоде до конца зимнего периода. Две из них расположены в парке "Сокольники", по одной - в Черкизовском парке, в парках "Северное Тушино", "Фили", "Бабушкинский", "Братеевская пойма", "Сосны", парке 850-летия Москвы, в Битцевском лесу, поселке Мещерское, на территории центра "Радуга-Свиблово". Всепогодные лыжные трассы создают из искусственного снега, который затем утрамбовывают при помощи гусеничной техники. Если температура воздуха поднимается выше нуля и начинаются оттепели, то для восстановления трасс также используют искусственный снег.

"Перед началом работы все трассы были обследованы инспекторами ОАТИ. Они проверили текущее содержание трасс, состояние информационных щитов, входных групп при их наличии. Также обязательное условие - на трассе не должно быть никаких препятствий, например, свисающих веток. К открытию лыжных трасс балансодержатели обычно всегда готовятся заранее, поэтому никаких замечаний нет. В настоящее время все трассы уже работают и принимают посетителей", - рассказала "РГ" начальник инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева.

Протяженность всепогодных трасс в московских парках разная: от 300 метров до 3 километров.

Наличие пунктов проката инвентаря и время работы трасс необходимо уточнять на официальных страницах парков.

Напомним, что на территории Москвы около четырех тысяч объектов зимнего отдыха - это обычные лыжные трассы, а также катки с искусственным и естественным льдом, ледяные горки, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.