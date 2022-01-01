Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан третьей звездой в НХЛ по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

Россиянин оформил дубль в победном для своей команды матче с "Детройтом" (3:1). Также в составе "столичных" результативными действиями отметился другой соотечественник Евгений Кузнецов, забросивший шайбу и отдавший голевую передачу.

Первый гол в матче с "Детройтом" Овечкин забил, реализовав численное преимущество. Эта шайба оказалась для него 275-й в большинстве за карьеру в НХЛ. По данному показателю российский форвард превзошел достижение канадца Дэйва Андрейчука и стал единоличным рекордсменом лиги, а также поднялся на 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Всего в активе Овечкина 754 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу в матче с "Эдмонтоном" (6:5, в овертайме). Второй - голкипер "Анахайма" Джон Гибсон, отразивший 42 броска из 45 по своим воротам в поединке с "Вегасом" (1:3).