Экс-волейболист сборной России Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет

Бывший спортсмен скончался 31 декабря. Причина смерти не называется.

"Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Информация о церемонии прощания с прославленным игроком появится позже", - говорится в сообщении клуба.

В составе сборной России Хамутцких также стал двукратным бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), вице-чемпионом мира (2002) и Европы (1999), выиграл Кубок мира (1999) и Мировую лигу (2002).

На клубном уровне Хамутцких большую часть карьеры провел в "Белогорье". Является семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2013 году закончил спортивную карьеру и вскоре вошел в тренерский штаб белгородской команды.