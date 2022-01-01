Экс-волейболист сборной России Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет

Новости

Польша приняла от Швеции председательство в ОБСЕ 15:27
Ученый из Греции считает, что пандемия закончится в конце февраля 15:03
СМИ: Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса за пьянство 14:45
В московском метро часы "остановили время" 14:43
В Новой Москве произошла массовая драка 14:28
МВД: Почти 2 млн человек в России приняли участие в новогодних мероприятиях 14:20
Почему Минск вынужден вводить эмбарго на ряд продтоваров 13:50
Стайеры из Эфиопии установили два рекорда мира в последние часы 2021 года 13:39
Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ 12:38
Россияне с 1 января будут платить налог на вклады, превышающие млн рублей 12:33
ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью 12:27
Оперштаб: В Москве выявлено 2 472 новых случая COVID-19 12:06
Лукашенко обратился с новогодним посланием к белорусскому народу 12:01
СК возбудил дело после гибели пяти человек в пожаре под Иркутском 11:57
Глава СК поручил изучить доводы противников концерта в Новосибирске 11:48
На Сахалине и Курилах в праздники будут дежурить более тысячи военных 11:35
В Сочи курортный сбор увеличился до 50 рублей в сутки 11:30
Более 70 кораблей и судов ВМФ России встретили Новый год в море 11:21
В Японии планируют создать вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 11:16
В Киргизии приостановили вещание нескольких российских телеканалов 11:10
Лидер КНДР Ким Чен Ын: 2022-й станет годом "смертельной схватки" 11:04
В аэропортах Москвы отменено более 90 рейсов 10:42
Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ 10:39
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций 10:38
Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы? 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 14:59
Рубрика: Спорт

Экс-волейболист сборной России Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет

Серебряный призер Олимпиады в Сиднее в составе сборной России по волейболу Вадим Хамутцких скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба "Белогорье", в котором он работал тренером.
Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС
Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Бывший спортсмен скончался 31 декабря. Причина смерти не называется.

"Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Информация о церемонии прощания с прославленным игроком появится позже", - говорится в сообщении клуба.

В составе сборной России Хамутцких также стал двукратным бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), вице-чемпионом мира (2002) и Европы (1999), выиграл Кубок мира (1999) и Мировую лигу (2002).

На клубном уровне Хамутцких большую часть карьеры провел в "Белогорье". Является семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2013 году закончил спортивную карьеру и вскоре вошел в тренерский штаб белгородской команды.

Спорт Волейбол Общество Утраты