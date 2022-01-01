Команда Головина "Монако" осталась без тренера

Хорват Нико Ковач официально покинул пост главного тренера "Монако". Клуб из одноименного княжества объявил о расторжении действующего контракта со специалистом.

По неподтвержденным данным, основанием для такого решения стало отсутствие индивидуального прогресса в стане монегасков и все более отдаленные отношения между Ковачем и футболистами. Сменщиком Нико, вероятно, станет наставник бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман.

Напомним, что за "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Следующий матч монегаски проведут уже в это воскресенье в Кубке Франции против команды "Кевийи". В турнирной таблице "Лиги 1" Головин и его одноклубники идут на шестом месте, имея в своем активе 29 набранных очков.