Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после установления рекорда по голам в большинстве в НХЛ признался, что это является "крутым" достижением и ему приятно быть первым.

Ранее Овечкин забросил две шайбы в игре с "Детройтом" (3:1) в пятницу. Второй гол оказался для россиянина 275-м в большинстве, он превзошел достижение канадца Дэйва Андрейчука и стал единоличным лидером по данному показателю за все время.

"Это прекрасный момент для меня, команды и болельщиков, да и для самой игры. Высота взята и нужно теперь двигаться дальше. Хотя, конечно, это крутое достижение, потому что в данном списке очень много великих хоккеистов. Приятно быть первым", - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин в 33 матчах набрал 50 (24+26) очков. В списке бомбардиров форвард "Вашингтона" уступает только двум игрокам "Эдмонтона" - канадцу Конору Макдэвиду (52 балла) и немцу Леону Драйзайтлю (51).