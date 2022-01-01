Причиной смерти Хамутцких могли стать проблемы с сердцем

Стала известна предполагаемая причина смерти призера Олимпиады и тренера волейбольного клуба "Белогорье" Вадима Хамутцких.

Как сообщает ТАСС, у Хамутцких были проблемы с сердцем. "О деталях будет известно позднее", - сказал источник агентства.

В составе российской сборной Хамутцких становился серебряным (2000 год) и дважды бронзовым (2004, 2008) призером Олимпиады. Также вместе с национальной команды он выигрывал Кубок мира (1999) и Мировую лигу (2002), брал серебро чемпионата мира (2002), дважды завоевывал серебро (1999, 2007) и бронзу (2001, 2003) первенств Европы. В период игровой карьеры Хамутцких семь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз - Кубок страны и дважды - волейбольную Лигу чемпионов.