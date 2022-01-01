Новогодний забег в Томске собрал более 400 участников

В Томске утренний новогодний забег, стартовавший на Новособорной площади, поддержали более 400 участников.

- Выйти сегодня, спустя всего лишь 12 часов после встречи Нового года, на старт забега - для этого надо иметь волю, характер, отличную спортивную форму и хорошее настроение, - отметил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

В честь наступившего года томичи пробежали 2022 метра по улицам Советской, Герцена и переулку Спортивному. Многие вышли на утренний забег в праздничных нарядах и новогодних костюмах.