Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринта классическим стилем на втором этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе. Ее соотечественница Татьяна Сорина заняла шестое место.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Второй финишировали шведка Йоханна Хагстрем, третьей - представительница Финляндии Юханна Матинтало.
Другие россиянки не смогли преодолеть квалификацию и расположились в итоговом протоколе в следующем порядке: Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47), Яна Кирпиченко (54) и Анастасия Рыгалина (62).
В мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники остались без наград: Александр Большунов и Александр Терентьев завершили борьбу в полуфинале.