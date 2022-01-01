Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринта классическим стилем на втором этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе. Ее соотечественница Татьяна Сорина заняла шестое место.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости