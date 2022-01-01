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Рубрика: Спорт

СМИ: Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса за пьянство

Текст: Артур Нанян
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Хоккеистам молодежных сборных России и Чехии не позволили вылететь из Калгари во Франкфурт, сообщает финское издание mtvuutiset.fi.

Фото: JOEL MARKLUND/REUTERS
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею

Некоторые игроки и другие представители команд России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии и курили. Из-за этого их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом финская сборная вылетела тем же самолетом.

Ранее молодежный чемпионат мира в Канаде был отменен из-за коронавируса в трех командах - России, Чехии и США. Сдавшие положительные тесты на COVID-19 Матвей Мичков и Данила Юров остались в Канаде на карантине, который должен продлиться десять дней.

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