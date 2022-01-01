Стайеры из Эфиопии установили два рекорда мира в последние часы 2021 года

На международном турнире в Барселоне в канун Нового года были побиты два мировых рекорда в беге по шоссе. И оба рекордсмена в беге на 5 километров - из Эфиопии.

Эжегайеху Тайи 21 года, и она лишь во второй раз в жизни бежала эту дистанцию по шоссе. А забег был необычным: мужчины и женщины соревновались на пятикилометровке вместе. И в качестве бегуна, задающего темп, эфиопка выбрала мужчин, бежавших впереди. Она старалась не отставать от одного из стайеров, "уцепившись" за него. В результате новый рекорд мира - 14 минут 18 секунд. Это на 25 секунд лучше прежнего мирового рекорда.

Ее соотечественник Береху Арегави на год моложе. Он сам задавал себе темп, Новый рекорд - 12 минут 50 секунд, что на 1 секунду превышает прежний, принадлежавший знаменитому стайеру из Уганды, олимпийскому чемпиону и рекордсмену мира Джошуа Чептегеи.