Новости

КХЛ назвала лучших игроков недели 17:55
Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО 17:29
Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Дакара" 17:26
Спикер парламента Чечни предупредил о действующих от его лица мошенниках 17:17
Танковую армию ЗВО оснастят цифровыми портативными радиостанциями "Азарт-П1" 17:12
Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет 17:09
На Кубани спасатели устраняют последствия затяжных дождей 17:08
Захарова: Британия финансирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ 17:07
В уфимском аэропорту экстренно сел самолет, летевший в Оренбург 16:48
В Москве 13 человек устроили массовую драку 16:18
У Лионеля Месси обнаружили коронавирус 15:53
"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа 15:35
В Свердловской области без тепла остались более 17 тысяч человек 15:21
К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России 15:20
"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина 15:01
Пассажир попавшего в ДТП под Рязанью автобуса лишился обеих ног 14:58
В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура 14:42
В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone 14:26
Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон 14:09
Водитель Mercedes погиб в крупной аварии на МКАД 14:03
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим 13:36
В Подмосковье жилую высотку залило кипятком 13:24
Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 17:26
Рубрика: Спорт

Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Дакара"

Текст: Анна Козина
Фото: kamazmaster.ru Фото: kamazmaster.ru
Фото: kamazmaster.ru

Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли-марафона "Дакар-2022" в зачете грузовиков.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Наши экипажи едут на ралли "Дакар"-2022 за победой

Следом за действующим победителем "Дакара" Сотниковым расположился еще один гонщик "КАМАЗ-мастер" Эдуард Егоров. Тройку лучших замкнул Алеш Лопрайс ("Прага").

Два других экипажа "КАМАЗа" - с пилотами Антоном Шибаловым и Андреем Каргиновым - показали четвертое и пятое время соответственно.

В зачете автомобилей лучшим из россиян стал Владимир Васильев (БМВ). У него пятый результат. Уверенную победу одержал гонщик "Тойоты" Нассер Аль-Аттия из Катара. Второе место занял девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьян Леб. Третье - чешский пилот Мартин Прокоп.

В зачете квадроциклов россиянин Александр Максимов показал шестое время. Лидирует литовец Лайсвидас Канцюс. В тройке сильнейших - американец Пабло Себастьян Копетти и чилиец Джованни Энрико.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"