Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Дакара"

Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли-марафона "Дакар-2022" в зачете грузовиков.

Следом за действующим победителем "Дакара" Сотниковым расположился еще один гонщик "КАМАЗ-мастер" Эдуард Егоров. Тройку лучших замкнул Алеш Лопрайс ("Прага").

Два других экипажа "КАМАЗа" - с пилотами Антоном Шибаловым и Андреем Каргиновым - показали четвертое и пятое время соответственно.

В зачете автомобилей лучшим из россиян стал Владимир Васильев (БМВ). У него пятый результат. Уверенную победу одержал гонщик "Тойоты" Нассер Аль-Аттия из Катара. Второе место занял девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьян Леб. Третье - чешский пилот Мартин Прокоп.

В зачете квадроциклов россиянин Александр Максимов показал шестое время. Лидирует литовец Лайсвидас Канцюс. В тройке сильнейших - американец Пабло Себастьян Копетти и чилиец Джованни Энрико.