Капитан "молодежки" о снятии с рейса: в Канаде очень строго с масочным режимом

Капитан молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов, который вместе с командой и тренерским штабом вернулся с молодежного чемпионата мира в Калгари, рассказал, что в Канаде очень серьезно относятся к соблюдению масочного режима в период пандемии коронавируса.

Напомним, что наших хоккеистов сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за того, что члены делегации неправильно надели маски. Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов опроверг информацию о курении и употреблении спиртных напитков на борту.

- Много людей пользуются скандальной ситуацией и трактуют, как хотят, - рассказал Хуснутдинов журналистам по прилете в "Шереметьево". - Многие россияне, которые не были за рубежом, особенно в Канаде, не понимают, какое отношение к ношению маски. Если маска спустится во сне, тебя потрясут - разбудят. Могут повысить голос, но будут повторять и повторять. Терпение может закончиться, и они примут меры.

Хуснутдинов также выразил надежду, что отмененный из-за вспышки коронавируса среди участников турнир перенесут.