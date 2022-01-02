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02.01.2022 19:03
Рубрика: Спорт

Капитан "молодежки" о снятии с рейса: в Канаде очень строго с масочным режимом

Текст: Анна Козина
Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS
Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS

Капитан молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов, который вместе с командой и тренерским штабом вернулся с молодежного чемпионата мира в Калгари, рассказал, что в Канаде очень серьезно относятся к соблюдению масочного режима в период пандемии коронавируса.

Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS
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Напомним, что наших хоккеистов сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за того, что члены делегации неправильно надели маски. Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов опроверг информацию о курении и употреблении спиртных напитков на борту.

- Много людей пользуются скандальной ситуацией и трактуют, как хотят, - рассказал Хуснутдинов журналистам по прилете в "Шереметьево". - Многие россияне, которые не были за рубежом, особенно в Канаде, не понимают, какое отношение к ношению маски. Если маска спустится во сне, тебя потрясут - разбудят. Могут повысить голос, но будут повторять и повторять. Терпение может закончиться, и они примут меры.

Хуснутдинов также выразил надежду, что отмененный из-за вспышки коронавируса среди участников турнир перенесут.

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