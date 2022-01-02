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02.01.2022 17:55
Рубрика: Спорт

КХЛ назвала лучших игроков недели

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте назвала имена лучших игроков прошедшей недели, по ходу которой было проведено 22 матча. В них приняли участие 528 хоккеистов (35 вратарей, 177 защитников и 316 нападающих).

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Лучшим вратарем впервые в карьеры признан Роман Вилл ("Трактор"), одержавший с командой две победы в двух матчах. По воротам Вилла было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59 процента. Коэффициент надежности составил 1,50.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Филип Хольм ("Йокерит"), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах недели. Хольм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4". Впервые Хольм был признан лучшим на 11-й неделе сезона 2018/2019 в составе "Торпедо".

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Степан Старков ("Витязь"), набравший 5 (5+0) очков в двух матчах недели. Старков Хольм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+3". В игре с "Сочи" Старков сделал первый хет-трик в КХЛ и забросил победную шайбу. Также на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Патрикс Озолс ("Динамо" Р), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. В игре с "Торпедо" Озолс стал автором победной шайбы в овертайме. Также он заблокировал три броска и дважды на нем нарушали правила.

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