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02.01.2022 13:20
Рубрика: Спорт

Команда "КАМАЗ-мастер" триумфально провела пролог "Дакара"

Текст: Анна Козина

Российская команда "КАМАЗ-мастер" была вне конкуренции в прологе "Дакара"-2022 в зачете грузовиков. Наши экипажи заняли первые четыре места.

Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP
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Лидером стал Эдуард Николаев, который по итогам заезда опередил на 7 секунд Дмитрия Сотникова и на 15 секунд Андрея Каргинова. Четвертым финишировал Антон Шибалов (отставание 24 секунды).

- Пролог отличный, спасибо организаторам за возможность вкатиться в гонку, - цитирует Эдуарда Николаева телеграм-канал команды "КАМАЗ-мастер". - Непривычно было в первый же день ездить по дюнам и спускать давление в шинах практически до единицы. Было интересно: прыжки, полеты, трасса, переходящая немного в камни, небольшие дюны. Во многих поворотах сделали контрольные точки, чтобы участники не резали трассу. Мы проехали чётко по маршруту, штурман справился на отлично.

Действующим чемпионом "Дакара" является Дмитрий Сотников. Больше того, в прошлом году весь подиум заняли экипажи "КАМАЗ-мастер" (пилоты Сотников, Шибалов и Айрат Мардеев). Это произошло четвертый раз в истории (2011, 2013, 2015 и 2021).

Нынешний "Дакар" стартовал 2 января в Хаиле (Саудовская Аравия), а завершится 14 января в Джидде.

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