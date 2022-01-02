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02.01.2022 19:23
Рубрика: Спорт

Пилоты "КАМАЗ-мастер": навигация на первом этапе "Дакара" была сложной

Текст: Анна Козина
Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе между Джиддой и Бишей. Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе между Джиддой и Бишей. Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе между Джиддой и Бишей. Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости

Лучший результат на первом этапе 44-го ралли-марафона "Дакар" показал действующий победитель в зачете грузовиков Дмитрий Сотников из команды команды "КАМАЗ-мастер". Спецучасток в 333 километра его экипаж преодолел за 3 часа 53 минуты 14 секунд. Всего в 38 секундах отстал Эдуард Николаев, также представляющий "КАМАЗ".

Фото: kamazmaster.ru
Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Дакара"

Оба пилота говорили о сложной навигации.

- Первая часть этапа была песчаной, немного непонятной по навигации. Где-то километров через 50 пришлось поменяться местами с Эдиком - возвращались за скрытой путевой точкой, - приводит слова Сотникова официальный сайт команды "КАМАЗ-мастер". - …После 20-минутного отдыха выехали на участок, по которому ездили еще в 2020 году - большие спуски, песчаная и бугристая дорога. А дальше всех ждала навигационная путаница - видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку. Подъехали и другие участники "Дакара" из разных категорий - все искали выход, ориентируясь на более опытные экипажи. К сожалению, Андрей не смог быстро решить эту головоломку и потерял много времени.

Эдуард Николаев также рассказал, что пришлось столкнуться с навигационными трудностями: "Пришлось покружиться, чтобы найти верный путь. Благодарю своего штурмана Женю Яковлева за то, что смог найти верную дорогу и наш экипаж первым выбрался из ловушки".

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"