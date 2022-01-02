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02.01.2022 23:42
Рубрика: Спорт

Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ

Текст: Анна Козина
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отстоял на ноль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг" (4:0).

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Шестеркин отразил все 38 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Нападающий нью-йоркского клуба Артемий Панарин, который текущем сезоне провел 31 матч и набрал 36 очков (10 шайб + 26 результативных передач), пропустил встречу из-за попадания в COVID-протокол лиги.

В "Тампе" наш защитник Михаил Сергачев провел на льду 16 минут 20 секунд, но результативными действиями не отметился. А форвард Никита Кучеров восстанавливается после операции. Вратарь Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

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