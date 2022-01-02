Тарасенко и Капризов сыграли в самом холодном матче в истории "Зимней классики"

Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев помогли "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" (6:4) в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги, который прошел в Миннеаполисе.

У "Миннесоты" отличился в том числе наш форвард Кирилл Капризов. На его счету также две результативных передачи.

Капризов был признан второй звездой матча, Тарасенко - третьей.

Отметим также, что во время этого матча была зафиксирована самая низкая температура воздуха для игр НХЛ, проводимых на открытом воздухе. Как сообщила пресс-служба НХЛ, температура воздуха составила -21 градус по Цельсию.