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03.01.2022 16:48
Рубрика: Спорт

Российский пилот Каргинов выиграл второй этап "Дакара" в классе грузовиков

Текст: Максим Домчев
Российская команда "КАМАЗ-мастер" заняла первые четыре места на втором этапе ралли-марафона "Дакар".

В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй этап ралли-марафона "Дакар". Участники соревновались на спецучастке протяженностью 338 км.

Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
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В зачете грузовиков не было равных российской команде "КАМАЗ-мастер", четыре гонщика которой в итоге и оказались быстрейшими. Победил экипаж Андрея Каргинова, преодолевший дистанцию за 3 часа 52 минуты 7 секунд.

Второй результат с отставанием в 38 секунд показал экипаж Дмитрия Сотникова, опытнейший Эдуард Николаев стал третьим, уступив 2 минуты и 14 секунд. Антон Шибалов показал четвертый результат, проиграв лидеру почти 4 с половиной минуты.

В общем зачете лидирует Сотников, на 2 минуты и 7 секунд от него отстает Николаев, Каргинов - третий, проигрывая 18 минут и 35 секунды, а Шибалов уступает 22 минуты и 43 секунды. На пятой строчке представитель команды "Прага" Алеш Лопрайс.

Во вторник пройдет третий этап, протяженность спецучастка которого составит 255 км.

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