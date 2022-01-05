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05.01.2022 18:10
Рубрика: Спорт

Экипаж Николаева выиграл четвертый этап "Дакара"

Текст: Максим Домчев
Фото: Эрик Варгиолу/РИА Новости Фото: Эрик Варгиолу/РИА Новости
Фото: Эрик Варгиолу/РИА Новости

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "Камаз-мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Среди квадроциклов не было равных еще одному представителю России Александру Максимову.

Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022

В среду на проходящем в Саудовской Аравии ралли-марафоне "Дакар" пилотов ожидал спецучасток протяженностью 465 километров. Среди грузовиков лучший результат показал экипаж Эдуарда Николаева, преодолевший дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Второе и третье места также заняли пилоты команды "Камаз-мастер". Вторым на финише был экипаж Антона Шибалова, уступивший товарищу по команде 3 минуты и 35 секунд, а третьим - экипаж Дмитрия Сотникова, проигравший 5 минут и 35 секунд.

При этом Сотников сохранил лидерство в общем зачете, опережая на 6 минут и 10 секунд Николаева, Шибалов проигрывает лидеру более 25 минут.

В зачете квадроциклов победу одержал россиянин Александр Максимов. Его результат - 5 часов 10 минут 28 секунд. Вторым к финишу пришел аргентинец Мануэль Андухар, отставший от Максимова на 1 минуту 52 секунды, третьим стал француз Александр Жиру, уступивший 3 минуты и 8 секунд.

В общем зачете Максимов идет третьим, отставая от лидера - Пабло Копетти из США - на 24 минуты и 55 секунд.

Следующий этап состоится 6 января, и протяженность спецучастка составит 346 км.

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