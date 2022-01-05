Хоккеисты "Металлурга" вылетели домой из Казахстана после матча КХЛ

Магнитогорский "Металлург" вылетел домой из столицы Казахстана Нур-Султана после матча чемпионата КХЛ против "Барыса".

В среду "Металлург" в Казахстане встречался с "Барысом" и уступил со счетом 2:3. По указу президента страны Касым-Жомарта Токаева из-за массовых беспорядков в стране в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение, и встреча проходила без зрителей.

Позже появилась информация, что магнитогорцы не могут вылететь домой. Как сообщает сайт КХЛ, российская команда позже все же вылетела на родину.

"Самолет с командой "Металлург" вылетел", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В следующем матче магнитогорцы 7 января дома примут ярославский "Локомотив", а 9 января - "Барыс".