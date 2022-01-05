ФК "Краснодар" отправил в отставку главного тренера

Главный тренер ФК "Краснодар" Виктор Ганчаренко отправлен в отставку.

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, такое решение приняло руководство. Контаркт расторгнут также с двумя помощниками Ганчаренко - Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Краснодар сейчас идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 29 очков перед зимним перерывом.

Контракт с Ганчаренко был подписан в начале апреля 2021 года, после того как в отставку ушел Мурад Мусаев. Сам Ганчаренко лишь 22 марта покинул расположение ЦСКА.

Под руководством нового главного тренера "быки" выиграли 11 матчей, 9 раз проиграли и пять раз свели игру к ничьей. Контракт с Ганчаренко был рассчитан до конца сезона 2022/2023.