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05.01.2022 09:30
Рубрика: Спорт

ФК "Краснодар" отправил в отставку главного тренера

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер ФК "Краснодар" Виктор Ганчаренко отправлен в отставку.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, такое решение приняло руководство. Контаркт расторгнут также с двумя помощниками Ганчаренко - Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Краснодар сейчас идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 29 очков перед зимним перерывом.

Контракт с Ганчаренко был подписан в начале апреля 2021 года, после того как в отставку ушел Мурад Мусаев. Сам Ганчаренко лишь 22 марта покинул расположение ЦСКА.

Под руководством нового главного тренера "быки" выиграли 11 матчей, 9 раз проиграли и пять раз свели игру к ничьей. Контракт с Ганчаренко был рассчитан до конца сезона 2022/2023.

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