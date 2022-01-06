Экипаж Каргинова победил на пятом этапе ралли "Дакар-2022"

Экипаж Андрея Каргинова (команда "КАМАЗ-мастер") стал победителем пятого этапа в зачете грузовиков на проходящем в Саудовской Аравии традиционном ралли "Дакар". В общем зачете лидирует другой экипаж "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Дмитрием Сотниковым.

На пятом этапе ралли общей протяженностью 560 км (спецучастки - 346 км) автомобили команды "КАМАЗ-мастер" продемонстрировали абсолютное доминирование. Экипажи российской команды заняли первые четыре места. Машина Сотникова затратила на прохождение спецучастков на 4 минуты 25 секунд больше, чем грузовик Каргинова (общее время - 4:01.02), мини-коллектив Антона Шибалова проиграл победителю этапа 6 мин. 47 сек., машина Эдуарда Николаева - 7 мин. 8 сек.

Время лидирующего экипажа Сотникова в общем зачете - 19:09.20. Отставание идущей на втором месте машины Николаева - 9.53, далее идут экипаж Шибалова (дефицит 26.57), на четвертой позиции лучший из зарубежных гонщиков представитель Нидерландов Янус Ван Кастерен ("Iveco") - 52.16. Победитель пятого этапа Каргинов в генеральной классификации пока шестой (1:36.12 отставания от Сотникова).