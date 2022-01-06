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06.01.2022 10:25
Рубрика: Спорт

Петр Ян проведет титульный поединок 5 марта

Текст: Владимир Ильин
Российский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Петр Ян подписал новый контракт с UFC. Первый же его поединок по новому соглашению с ведущей в этом виде спорта промоутерской компанией будет титульным. Он состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США). Соперник - американец Алджамейн Стерлинг.
Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС

О новом контракте и дате боя Петр Ян сообщил сам на своей странице в Instagram. Причем боец отметил, что соглашение подписано на улучшенных условиях.

Фото: REUTERS
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Напомним, что в марте прошлого года Ян лишился титула чемпиона UFC (Ultimate Fighting Championship) в легчайшем весе, потерпев поражение в бою со Стерлингом. А в октябре россиян единогласным решением судей победил еще одного бойца из США Кори Сэндхэгена и стал обладателем титула "временного" чемпиона UFC. Теперь впереди бой-реванш со Стерлингом, вызывающий колоссальный интерес у болельщиков.

На данный момент статистика Петра Яна в поединках по смешанным единоборствам (ММА - Mixed martial arts) такова: 18 боев, 16 побед (из них семь - нокаутом), два поражения.

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