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06.01.2022 20:11
Рубрика: Спорт

В ХК "Салават Юлаев" вспышка коронавируса, команда пока вне игры

Текст: Илья Трисвятский
В хоккейном клубе "Салават Юлаев" (Уфа) у девяти человек тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В связи с этим КХЛ перенесла на неопределенные пока даты матчи с участием уфимцев, запланированные на 8 и 10 января.

"По состоянию на 6 января года девять представителей хоккейного клуба "Салават Юлаев" сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Лига приняла решение не проводить матчи "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - "Салават Юлаев" и "Динамо" (Рига, Латвия) - "Салават Юлаев", запланированные на 8 и 10 января соответственно. Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в сообщении КХЛ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Хоккеисты "Металлурга" вылетели домой из Казахстана после матча КХЛ

Ранее, после позитивных тестов в баскетбольном клубе "Зенит" (Санкт-Петербург), стало известно, что вообще ни один из девяти матчей очередного тура Евролиги не состоится, в том числе и гостевая встреча питерцев с итальянским "Миланом".

В волейбольном Кубке ЕКВ французский "Монпелье" из-за заболевания коронавирусом у ряда игроков принял решение отказаться от матчей 1/8 финала второго по значимости на континенте клубного турнира. Поэтому кемеровский "Кузбасс" без игры прошел в четвертьфинал.

Из-за опасения заразиться коронавирусом многократные чемпионы мира по фигурному катанию танцоры на льду французы Кристина Пападакис - Гийом Сизерон приняли решение отказаться от участия в январском континентальном первенстве в Таллине (Эстония).

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