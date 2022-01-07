Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Андрея Каргинова ("КАМАЗ-мастер") стал победителем шестого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 402 километра. Экипаж Каргинова преодолел путь за 3 часа 16 минут 16 секунд. Вторым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова: отставание от лидера составило девять секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Эдуарда Николаева (+0.45). Оба экипажа представляют "КАМАЗ-мастер".

Добавим, что следующий этап пройдет 9 января в Эр-Рияде, дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли завершится 14 января.