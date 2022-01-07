ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку года

Месси стал первым футболистом в истории "Пари Сен-Жермен", взявшим "Золотой мяч". Фото: gettyimages

Объявлены финалисты на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА), вручаемый лучшему игроку прошедшего года.

В тройку попали действующий обладатель награды поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), аргентинец Лионель Месси (ПСЖ), завоевавший недавно "Золотой мяч", а также египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

В расширенный список входили также: Карим Бензема ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) и форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Чуть ранее стали известны также претенденты на получение приза сильнейшему тренеру. В список попали: Томас Тухель, выигравший с "Челси" Лигу чемпионов, Роберто Манчини, который привел сборную Италии к триумфу на чемпионате Европы-2020, и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Церемония вручения наград пройдет 17 января в Цюрихе.