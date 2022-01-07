Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист, 29-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, который проходит в Австралии в преддверии первого в году турнира "Большого шлема".

В четвертьфинале Хачанов обыграл белоруса Егора Герасимова, занимающего 135-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

В полуфинале турнира в Аделаиде с призовым фондом более 500 тысяч долларов россиянин сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в своей встрече 1/4 финала без проблем справился с сербом Ласло Джере (6:3, 6:2).

Между тем наша теннисистка, 120-я ракетка мира Камилла Рахимова завершила выступление на турнире Мельбурн-2, призовой фонд которого составляет почти 240 тысяч долларов. В четвертьфинале она проиграла американке Энн Ли (47-е место в рейтинга WTA) со счетом 1:6, 5:7.