Новости

Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде 12:25
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин 12:00
Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан 12:00
Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами 11:43
Лукашенко пожелал соотечественникам на Рождество радости и счастья 11:43
В состав военного флота России войдет новый ледокол 11:37
На Южном Урале закрыли аэропорт и участок федеральной трассы 10:30
Травматологи дали советы по безопасному катанию на "ватрушках" 10:29
Премьер-министр Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви 10:00
Выживете ли вы в Диканьке? Тест о самой рождественской повести Гоголя 09:30
Президент Казахстана обратится к народу 09:22
Власти Казахстана сообщили о присутствии снайперов среди протестующих 09:09
Погода в Москве 7 января: небольшой снег и слабый мороз 08:55
Силовики предотвратили попытки ввезти оружие в Нур-Султан 08:50
Более 25 участников беспорядков ликвидированы в Казахстане 08:19
Врач Руженцова назвала симптомы одновременного заражения гриппом и COVID-19 07:52
Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара и евро к концу года 07:32
Токаев: Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны 07:32
Шеф Пентагона сообщил, что легко переносит COVID-19 благодаря вакцинации 06:55
Минторговли: Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно 06:50
Более половины жителей Германии поддержали "Северный поток-2" 05:57
В Канаде молодых людей поразила загадочная болезнь мозга 05:16
Православные верующие в регионах ДФО встретили Рождество Христово 05:10
Гинцбург: Пандемия закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев 04:24
ЦТАК: Северная Корея не примет участие в Олимпиаде в Пекине 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 12:25
Рубрика: Спорт

Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский теннисист, 29-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, который проходит в Австралии в преддверии первого в году турнира "Большого шлема".

Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости
Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича

В четвертьфинале Хачанов обыграл белоруса Егора Герасимова, занимающего 135-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

В полуфинале турнира в Аделаиде с призовым фондом более 500 тысяч долларов россиянин сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в своей встрече 1/4 финала без проблем справился с сербом Ласло Джере (6:3, 6:2).

Между тем наша теннисистка, 120-я ракетка мира Камилла Рахимова завершила выступление на турнире Мельбурн-2, призовой фонд которого составляет почти 240 тысяч долларов. В четвертьфинале она проиграла американке Энн Ли (47-е место в рейтинга WTA) со счетом 1:6, 5:7.

Спорт Теннис