Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет в полуфинале турнира в Мельбурне.

Кудерметова, 31-я ракетка мира и третья ракетка турнира, в трех сетах за 1 час 51 минуту обыграла соотечественницу Анастасию Потапову - 6:2, 4:6, 6:0.

За выход в финал турнира Вероника поспорит либо с лидером посева, японкой Наоми Осакой, либо с представительницей Германии Андреа Петкович.

На параллельном турнире Мельбурн-2 в полуфинал пробилась еще одна россиянка Дарья Касаткина, занимающая 26-ю позицию в мировом рейтинге. В четвертьфинальном матче она одолела 66-ю ракетку мира, испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 7:5, 6:2.

Следующей соперницей Дарьи Касаткиной станет американка Аманда Анисимова (78-е место рейтинга).