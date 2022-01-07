Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет в полуфинале турнира в Мельбурне.
Кудерметова, 31-я ракетка мира и третья ракетка турнира, в трех сетах за 1 час 51 минуту обыграла соотечественницу Анастасию Потапову - 6:2, 4:6, 6:0.
За выход в финал турнира Вероника поспорит либо с лидером посева, японкой Наоми Осакой, либо с представительницей Германии Андреа Петкович.
На параллельном турнире Мельбурн-2 в полуфинал пробилась еще одна россиянка Дарья Касаткина, занимающая 26-ю позицию в мировом рейтинге. В четвертьфинальном матче она одолела 66-ю ракетку мира, испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 7:5, 6:2.
Следующей соперницей Дарьи Касаткиной станет американка Аманда Анисимова (78-е место рейтинга).