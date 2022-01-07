Сборная Испании по теннису первой вышла в финал ATP Cup

Сборная Испании обыграла Польшу в полуфинале Кубка Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP Cup) в Сиднее.

Испанцы вышли в финал благодаря победам Пабло Карреньо-Бусты над Яном Зелиньски (6:2, 6:1) и Роберто Баутисты Агута над Хубертом Хуркачем (7:6, 2:6, 7:6). Таким образом, парная встреча, в которой должны были сыграть Алехандро Давидович-Фокина и Педро Мартинес против Зелиньски и Шимона Валкова, уже не повлияет на итоговый результат.

Соперник испанцев по финалу станет известен в матче России и Канады. Напомним, что наши теннисисты являются действующими победителями турнира.